В Молодечно появится инновационный технопарк

Новости Беларуси. Инновационный технопарк появится в Молодечно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Инновационный технопарк появится в Молодечно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Его задача – выявлять местных перспективных предпринимателей, ученых, изобретателей и оказывать им поддержку в реализации интересных проектов на протяжении всего пути. Особое внимание уделят передовым отраслям науки и техники. Площадку под стартап уже нашли.
Планируется, что здание площадью 1200 квадратных метров расположится на большой стоянке местного водоканала. Уже в 2020 году в технопарк «заселятся» первые резиденты.
Евгений Мальчевский, инициатор проекта:
Наполнение технопарка будет связано с конкретными услугами. В первую очередь это инжиниринговые услуги, технологии по разработке прототипов, разработке конструкторской документации на основе системы бережливого производства. Самое важное, что деятельность нашего филиала в Молодечно будет основана на широком применении цифровых технологий.
Следующим этапом проекта станет создание образовательного центротехнопарка. В планах до 2024-го дать знания как минимум 100 жителям Молодечно.