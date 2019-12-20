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В Молодечно появится инновационный технопарк

20 декабря 2019 17:40
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Новости Беларуси. Инновационный технопарк появится в Молодечно,  сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Молодечно появится инновационный технопарк-1

Его задача – выявлять местных перспективных предпринимателей, ученых, изобретателей и оказывать им поддержку в реализации интересных проектов на протяжении всего пути. Особое внимание уделят передовым отраслям науки и техники. Площадку под стартап уже нашли.

В Молодечно появится инновационный технопарк-4

Планируется, что здание площадью 1200 квадратных метров расположится на большой стоянке местного водоканала. Уже в 2020 году в технопарк «заселятся» первые резиденты.

В Молодечно появится инновационный технопарк-7

Евгений Мальчевский, инициатор проекта:
Наполнение технопарка будет связано с конкретными услугами. В первую очередь это инжиниринговые услуги, технологии по разработке прототипов, разработке конструкторской документации на основе системы бережливого производства. Самое важное, что деятельность нашего филиала в Молодечно будет основана на широком применении цифровых технологий.

В Молодечно появится инновационный технопарк-10

Следующим этапом проекта станет создание образовательного центротехнопарка. В планах до 2024-го дать знания как минимум 100 жителям Молодечно.

# It-технологии # Экономика # Евгений Мальчевский # Фотофакт

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