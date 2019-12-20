В Молодечно появится инновационный технопарк

Новости Беларуси. Инновационный технопарк появится в Молодечно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Его задача – выявлять местных перспективных предпринимателей, ученых, изобретателей и оказывать им поддержку в реализации интересных проектов на протяжении всего пути. Особое внимание уделят передовым отраслям науки и техники. Площадку под стартап уже нашли.

Планируется, что здание площадью 1200 квадратных метров расположится на большой стоянке местного водоканала. Уже в 2020 году в технопарк «заселятся» первые резиденты.

Евгений Мальчевский, инициатор проекта:

Наполнение технопарка будет связано с конкретными услугами. В первую очередь это инжиниринговые услуги, технологии по разработке прототипов, разработке конструкторской документации на основе системы бережливого производства. Самое важное, что деятельность нашего филиала в Молодечно будет основана на широком применении цифровых технологий.