В Могилевской области проведут «молочный эксперимент» по поручению Президента Беларуси

Новости Беларуси. В Могилевской области решено провести эксперимент. Суть его в том, что производители молока смогут сами определять цену на свою продукцию. Соответствующее поручение 7 июля дал президент во время посещения сыродельного завода в Белыничах.

Подобное свободное ценообразование позволит самостоятельно выбирать условия и переработчика молока. При этом Александр Лукашенко отметил, что рассматривалась возможность внедрения подобного нововведения в республике в целом, но пока эксперимент решено провести в одной области.

Как масло сделать домашним, а твердый сыр – нежным – она знает все тонкости. Зинаида Мордачева уже 35 лет на производстве. Коллектив стал практически семьей, а выпускаемый продукт – визитной карточкой региона.

Зинаида Мордачева, старший мастер цеха по производству сыров холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка»:

Сыр, по идее, это очень капризный продукт. И чтобы он получился на выходе очень хороший, вкусный, востребованный, нужно, чтобы мастер-сыродел, который его изготавливает, вложил в него душу. А также все остальные люди, которые участвуют во всей производственной цепи от момента изготовления до выпуска его потребителю.

Сыродельный завод в Белыничах – предприятие с историей и традициями. Более полувека назад здесь перерабатывали молоко в сметану, получали сливочное масло, делали творог.

Почти 10 лет назад предприятие стало производственным участком могилевской «Бабушкиной крынки». Позже здесь реализовали инвестпроект – поставили первую в области автоматическую линию.

Тамара Голета, директор цеха по производству сыров холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка»:

Белыничский район – это исконно сыродельная зона. Здесь давно выпускается сыр. Дают нам хорошее молоко с Круглянского и Кировского районов. Отобрано молоко именно для сыроделия.

Это предприятие, по сути, огромный производственный цех успешного молочного холдинга. Специализируется на твердых сырах. Выпускают 20 тонн в сутки. Практически весь этот «золотой запас» уходит на экспорт.

Белыничский сырзавод посетил 7 июля и Александр Лукашенко во время рабочей поездки по Могилевской области. Главу государства интересовало, как выполняются его поручения по наращиванию производства молочной продукции.

Объем переработки сырья могилевским холдингом теперь свыше 80% от объема реализации молока сельхозпредприятиями всей области. Однако у компании есть возможности перерабатывать еще больше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Давайте договоримся: через неделю в Могилевской области в качестве эксперимента вводится свободное ценообразование и свободный доступ производителя молока к потребителю. Мы в стране хотели ввести рынок молока, чтобы производитель мог продать молоко любому без диктата, который навязывает облисполком. Но пока в рамках области. Кто предложит лучший вариант, с точки зрения цены, с точки зрения стада пополнения, с точки зрения ферм и так далее. Разные варианты. Через неделю мы в Могилеве запускаем этот эксперимент.

Но, не дай Бог, со стороны производителей молока (колхозов, совхозов) появится какая-то коррупция. Мы должны посмотреть его условия и их условия. И, не дай Бог, у него условия окажутся лучше, а с ним не согласились. Значит настораживает вопрос. Вот это ваша задача. Проконтролировать вместе с Русым и Лавренковым, чтобы это было честно.

В 2013 году молочный холдинг экспортировал продукции на 200 миллионов долларов. Предприятие не только расширяет сырьевые зоны, но и финансово подпитывает хозяйства области, модернизируя фермы. Выручка от реализации на одного работника в 2014 году составила 130 тысяч долларов.

Игорь Конончук, директор холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка»:

У нас сделана специализация по производству продукции. Путь оптимальный, он подтвержденный, оправданный, доказанный временем.

Александр Лукашенко:

Один сарай, второй сарай, где стоит дойное стадо. Между ними – молочный блок. Так? Сухостой, воспроизводство.

Значит, по 170 фермам, которые должны были быть построены как комплексы, о которых мы говорили в Чериковском районе, у тебя до конца года здесь вместе с ними должны быть.

Александр Лукашенко интересовался и заготовкой кормов, проведением мелиоративных работ в Могилевской области. Также президент потребовал обеспечить высокую эффективность во время уборки нового урожая.

Александр Лукашенко:

В этом году уборка будет как никогда «военной». Потому что хлеб вырос прекрасный, его надо сохранить. Его надо убрать до грамма. Вы начали убирать рапс. Непростые это поля, сорняков куча. Смотрите, чтобы этот рапс не остался на поле. Потому что следом за комбайнами пойдут контролеры. Я вижу, что творится с этим рапсом. Поэтому возьмите это на контроль.

Президент также поинтересовался работой мясокомбинатов и их загрузкой. Глава государства поручил ввозить сырье из-за границы, если есть в этом смысл.

Александр Лукашенко напомнил ответственным чиновникам о жестком требовании – восстановить в Беларуси прежние объемы производства свинины.

Александр Лукашенко:

Мы должны народу дать мясо. Да, беда, да, чума и прочее. И, не дай Бог, я проеду по этим 14 его комплексам и я не увижу там той биологической защиты, о которой вы мне трезвоните.

Также речь шла о социально-экономическом развитии Могилевской области в целом.

Губернатор Петр Рудник предложил создать государственное производственное объединение «Белорусский цементный завод», куда войдут предприятия в Костюковичах с филиалом в Климовичах, а также производственные площадки в Кричеве.

В качестве руководителя этого объединения Петр Рудник предложил своего первого заместителя. Глава государства одобрил эти планы.

Александр Лукашенко также потребовал активизировать работу по формированию резерва топ-менеджеров.

Александр Лукашенко:

Специально заостряю эту проблему, по кадрам. Она у нас сложилась на всех уровнях. И не потому, что у нас нет достойных людей.

Глава государства посмотрел, как здесь производят твердые сыры по современным технологиям. Президенту продемонстрировали весь процесс: от созревания продукта до упаковки.

Позже Александр Лукашенко продегустировал молочную продукцию и высказал свое мнение о качестве товаров повседневного спроса.

Александр Лукашенко:

Надо людям предлагать этот хлеб. Он рентабельный будет. Без всяких добавок вкусовых. Хлеб вкусный можно сделать, не проблема. Но это будет добавка. Начиная от сахара. Дай Бог, сахара, это более-менее натурально, но тоже для нас, для всех, не полезно. И заканчивая другими добавками. Поэтому хлеб надо есть свой. И я в этом убедился.

На память о встрече президенту подарили фотоальбом, где запечатлены значимые события Могилевской области за 20 лет с участием Александра Лукашенко.