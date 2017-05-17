В Могилеве представили белорусско-китайский кран со 33-метровой стрелой

Новости Беларуси. Первый автокран белорусско-китайского производства 17 мая презентовали в Могилеве. Сверхподъемную машину собрали всего за несколько месяцев. Навесное оборудование – авторства китайских конструкторов – поставили на шасси отечественного МАЗа. Оно, кстати, считается одним из лучших в СНГ. На фоне аналогов модель выделяется рядом преимуществ. Например, она более устойчива и надежна.

Длина стрелы крана – 33 метра, поднимать машина может до 25 тонн. До конца 2017 года с конвейера сойдет не менее 30 таких моделей.