В Могилеве представили белорусско-китайский кран со 33-метровой стрелой

Новости Беларуси. Первый автокран белорусско-китайского производства 17 мая презентовали в Могилеве. Сверхподъемную машину собрали всего за несколько месяцев.
Навесное оборудование – авторства китайских конструкторов – поставили на шасси отечественного МАЗа.
Оно, кстати, считается одним из лучших в СНГ. На фоне аналогов модель выделяется рядом преимуществ. Например, она более устойчива и надежна.
Длина стрелы крана – 33 метра, поднимать машина может до 25 тонн. До конца 2017 года с конвейера сойдет не менее 30 таких моделей.
А уже в 2018 году на предприятии рассчитывают наладить серийное производство техники.
Большую часть будут экспортировать, что-то уйдет на внутренний рынок. Между тем, в Беларуси уже работают над новыми моделями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На очереди сборка автокрана грузоподъемностью 60 тонн.