Прямой эфир

Белорусские производители смогут участвовать в госзакупках в России

17 мая 2017 10:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусские производители получили право на участие в закупках российских госкорпораций. Таким образом, для отечественных поставщиков открывается рынок как минимум в 150 миллиардов долларов. Такое решение принято совместно белорусскими и российскими коллегами.

До недавнего времени товары из нашей страны считались на территории России иностранными. Это негативно сказывалось на цене и конкурентоспособности белорусской продукции. Более того, противоречило законодательству Евразийского экономического союза, согласно которому товары и услуги могут свободно перемещаться во всех странах объединения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские производители смогут участвовать в госзакупках в России-1

Эдвард Матулис, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь:
Предприятия и товары стран – участников Договора о Евразийском экономическом союзе будут допускаться к закупкам госкорпораций на тех же условиях, как и товары российского производства. Если будут случаи недопуска белорусских предприятий к закупкам госкорпораций, то это можно будет обжаловать в ФАС РФ.

Условия участия в тендерах будут одинаковы для всех компаний, независимо от того, где они расположены. Отметим, рынок госзакупок Беларуси составляет примерно 7 миллиардов долларов, в то время как российский – около 300.

# Экономика # ЕврАзЭС # Фотофакт # Эдвард Матулис

Другие новости рубрики

Все новости
Беларусь и Китай подписали соглашение о развитии международных перевозок
17 мая 2017 10:42

Беларусь и Китай подписали соглашение о развитии международных перевозок

В Беларуси планируют создать производство по переработке опасных отходов
17 мая 2017 10:37

В Беларуси планируют создать производство по переработке опасных отходов

Всемирный банк прогнозирует рост ВВП в Беларуси в 2018 году
17 мая 2017 06:25

Всемирный банк прогнозирует рост ВВП в Беларуси в 2018 году