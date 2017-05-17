Белорусские производители смогут участвовать в госзакупках в России

Новости Беларуси. Белорусские производители получили право на участие в закупках российских госкорпораций. Таким образом, для отечественных поставщиков открывается рынок как минимум в 150 миллиардов долларов. Такое решение принято совместно белорусскими и российскими коллегами.

До недавнего времени товары из нашей страны считались на территории России иностранными. Это негативно сказывалось на цене и конкурентоспособности белорусской продукции. Более того, противоречило законодательству Евразийского экономического союза, согласно которому товары и услуги могут свободно перемещаться во всех странах объединения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.