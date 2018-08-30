«Налог на Google» пополнил бюджет Беларуси почти на 7 млн рублей в 2018 году

Новости Беларуси. Так называемый «налог на Google» в 2018 году пополнил бюджет почти на 7 миллионов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С 1 января иностранные компании, которые оказывают электронные услуги, обязаны платить НДС по стандартной ставке 20 %.

Сейчас на учете в налоговой состоят 48 организаций, среди которых такие гиганты, как Apple, Google, Microsoft, Amazon, Uber и многие другие.

Оценивая бюджетную эффективность нововведения, Министерство по налогам и сборам отмечает, что достигнутые результаты превысили затраченные на это ресурсы.