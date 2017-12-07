В Минскую область приехала делегация лесных хозяйств российских регионов перенять белорусский опыт в выращивании леса

Новости Беларуси. Делегация сотрудников лесных хозяйств российских регионов посещает Минскую область, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Главная цель – перенять белорусский опыт в выращивании леса и борьбе с вредителями. Нашим специалистам есть, что рассказать. К примеру, как уничтожить короеда и уменьшить ущерб от его деятельности. А также как восстанавливать лес после стихийных бедствий и минимизировать потери от них. Интересовали российских коллег и все нюансы переработки древесины, а также ведения охотничьего хозяйства.

Евгений Крискевич, директор ГЛХУ «Логойский лесхоз»:

Сегодня мы ведём строительство теплицы новой современной с электронным проветриванием, поливом, дозированием подкормок. Это новейшие технологии европейские.

Надежда Кузякина, директор филиала ФБУ «Рослесзащита» «Центр защиты леса Республики Татарстан»:

Очень приятно, что сохранили истоки лесного хозяйства, некоторые структуры – лесхозы, лесничества. У нас немного эта система поломалась. Страна большая, разнообразия много, но основные моменты повторяются. Меры борьбы были озвучены здесь – и химобработка, ещё можно поэкспериментировать и прийти к одному какому-то мнению.