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В Смолевичском районе открыли завод по переработке батареек

06 декабря 2017 15:01
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Новости Беларуси. С заботой об экологии. Завод по переработке батареек открыли в Смолевичском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Смолевичском районе открыли завод по переработке батареек -1

Это первое производство такого рода в Беларуси. Сначала его опробовали. А потом запустили в нормальном режиме. Конвейер способен принять до ста тысяч тонн батареек в год.

В Смолевичском районе открыли завод по переработке батареек -3

Кстати, поступают они сюда со всей страны. Процесс переработки в несколько этапов. Сначала – сортировка вручную, а затем – измельчение.

В Смолевичском районе открыли завод по переработке батареек -5

Александр Окунь, мастер участка по переработке батареек:
Данная линия предназначена для переработки элементов питания. Состоит из двух установок. В первой перемалываются батарейки, потом переходят на грохот, там делятся на три фракции, металл отделяется от батареек, цинковая смесь и угольная марганцевая смесь. 

В Смолевичском районе открыли завод по переработке батареек -7

Отработанные батарейки – очень опасны для экологии. Попав в окружающую среду, они отравляют почву и воздух. Поэтому необходимо их правильная утилизация.

В Смолевичском районе открыли завод по переработке батареек -9

Завод в Смолевичском районе пока работает не на полную мощь, но скоро здесь планируют выйти на 300 тонн батареек в год.

В Смолевичском районе открыли завод по переработке батареек -11

В Смолевичском районе открыли завод по переработке батареек -13

В Смолевичском районе открыли завод по переработке батареек -15

# Экономика # Предприятия Беларуси # Фотофакт

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