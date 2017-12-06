Новости экономики за 06.12.2017

Новости Беларуси. И к новостям экономики. Активное внедрение IT-технологий в таможенную сферу увеличит внешнеторговый оборот нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сегодня говорили на бизнес-форуме, посвященном логистике, где обсуждался и новый таможенный кодекс Евразийского экономического союза.

Ну, начнем, наверное, с того, что на границе появится настоящий искусственный интеллект, бумажные декларации окончательно уйдут в прошлое, а фуры будут проводить в пункте пропуска считанные минуты.

IT-ТАМОЖНЯ Документ, который позволит работать на все 100% новейшим технологиям на границе – это и есть новый таможенный кодекс ЕАЭС. Беларусь, Армения и Россия его уже ратифицировали, а вот в парламентах Казахстана и Кыргызстана документ в настоящее время проходит финальную стадию. Вступит в силу он с 1 января. Меньше чем через месяц, так сегодня на бизнес-форуме он обсуждался через призму цифровой экономики. Действительно, товарооборот вырастет, а соответственно и доходы в бюджет. Как это будет работать – декларации фирма отправляет на таможню заранее. Грузовик приезжает в пункт пропуска, и уже автоматически система проверяет все сопроводительные документы. Если нет ошибки, то фура покидает таможенную зону через 15 минут. И решение принимает не человек в форме, а сама система, тат самый искусственный интеллект. Полностью будет исключен человеческий фактор. Но новому нормативу проверка груза уменьшится в 6 раз.

Олег Платонов, вице-президент Международной федерации экспедиторских ассоциаций:

Во первых уходит бумажный оборот, второе – исключаются ошибки персонала. Один из принципов кодекса – это единое окно. Единое окно – это когда один раз в одном месте вы создаёте записи. В последующем – она только дополняется или исправляется. Эту запись нельзя уничтожить, таким образом сохраняются данные. В случае разбирательств всегда можно доказать действия любого человека для того, чтобы исключить элементы коррупции.

ВОСТРЕБОВАННЫЕ ПРОФЕССИИ А теперь о другой индустрии, но не менее востребованной. В следующем году столичная служба занятости впервые откроет подготовку по 5 новым специальностям, которые нужны рынку прямо сейчас. В данный момент уже формируются группы. Эти профессии: «машинист электропоезда»; «прядильщик»; «дорожный рабочий»; «рабочий зеленого строительства» и «слесарь-ремонтник». Интересно, что касается первых двух профессий, то обучение сразу гарантирует трудоустройство в «Минском метрополитене» и на предприятии «Камволь».