Новости Беларуси. Достойная альтернатива европейским производителям. Литейно-механический завод «Универсал» первым в стране выпустил специальный буровой станок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Машина способна добывать полезные ископаемые на глубине более 30 метров открытым способом. 80-тонную машину уже проверили в деле.

Доработали некоторые детали. И вот два образца скоро отправятся бурить в самые суровые условия – на Север.

Николай Костюкович, начальник отдела выемочного и бурового оборудования ОАО «ЛМЗ Универсал»:

Кабина утепленная, оснащённая мощной системой отопления. Как видите, все стекла имеют электрический подогрев.

Желтый 80-тонный гигант – дело сотни рабочих рук. Станок буровой способен «вгрызаться» в породу на глубину более 30 метров, скорость передвижения – полтора километра в час, не прихотлив – работает при минус 40 до + 40.

Способен бурить даже на Севере. Качество белорусского станка вот-вот оценят за пять тысяч верст.

Николай Костюкович:

Весь проект мы ведем уже более 2,5 лет. Уже изготовлена машина № 1. Она в течение 6 месяцев работает в Микашевичах. Машина предназначена для круглосуточной круглогодичной эксплуатации с общей годовой наработкой порядка 6 тысяч часов.

На подходе – буровая техника для Кузбасса, Мурманска и Карелии. С таким товаром литейно-механический завод компании «Нива-Холдинг» – Универсал выходит первым на рынок страны, и вторым – на рынок СНГ.

В успехе производитель более чем уверен. Цена, качество и скорость – достойная альтернатива европейскому.

Денис Кузьмич, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам и маркетингу ОАО «ЛМЗ Универсал»:

Наше предприятие выпускает более 2,5 тысяч наименований оборудования, предназначенное для добычи полезных ископаемых открытым и подземным способом. Мы представлены на рынках стран Прибалтики, Болгарии, Польши, России, Казахстана, Узбекистана.

Качественный товар – это слаженная работа коллектива и, конечно же, техника высшего сорта.

Потому линейке производственного оборудования на заводе – особое внимание.