В Минской области все больше удачных примеров партнерства частных предпринимателей и государства

Новости Минской области. Бизнес по-новому. В районах области утверждены программы поддержки предпринимательства. Новичкам в первую очередь готовы оказать консультационную помощь и разобраться в сложностях бухгалтерии. Под конкретные инвестиционные проекты на месте готовы оперативнее выделять земельные участки.

Удачный пример частного и государственного партнерства – в Клецке: 20 лет назад на месте неухоженных корпусов ЖКХ частник занялся продажей запчастей. Деньги вкладывал в производство, и, в итоге, занял свою нишу. С устаревших сельхозмашин здесь делают современную технику, экономя деньги аграриев.

Производственную площадь предприниматель Вячеслава Жданко называет реанимационным отделением. Старая техника, которой уже за 30, получает новую жизнь.

Вячеслав Жданко, директор частного предприятия:

Вот вы видите один вариант трактора. Он был полностью разобран, кое-что на нем уже стоит. Вот вы видите второй трактор, он более собран. Если мы повернемся сюда, трактор уже готовиться полностью к покраске. То есть мы их разбираем, собираем, красим, обкатываем, вызываем с хозяйства комиссию, они приезжают. Если все устроило, после передачи трактор сразу идет в хозяйство.

Могучие богатыри «Кировцы» во многих хозяйствах еще с советских времен. Новый агрегат стоит около 2 миллиардов, обновленный на частном предприятии – в 5 раз дешевле.

К тому же, здесь не просто реставрируют, а делают современные агрегаты с безопасной кабиной, системой гидравлики и комфортным микроклиматом в салоне.

Вячеслав Жданко, директор частного предприятия:

Механизатор работает на старом тракторе после нашего ремонта в условиях нового комфортного трактора, как иномарка. К слову скажу, мы гоняем тракторы на услуги по Беларуси, 500 км мы проезжаем – механизатор в тракторе. Как в легковой машине.

В прошлом году с частного конвейера сошло 40 таких машин. Очередной отремонтированный агрегат отправляют заказчику в Гродненскую область. Опытный тракторист был за штурвалом советской машины. Разница ощутимая.

Борис Третьяк, тракторист частного предприятия:

Там и шум больше, и рулевое туже, а так, в этом новое, и печка тут хорошая, кондиционер. И надежные кабины, испытано.

Готовы помочь аграриям и с ремонтом сложной электроники. Найти причину поломки сельхозмашин можно за считанные минуты. Раньше техника на мехдворах могла простоять весь сезон.

Василий Матионок, инженер-диагност частного предприятия:

Мы стараемся сделать так, чтобы облегчить жизнь тому же механизатору хозяйства или водителю того же автомобиля. В комплексе ремонтная бригада выезжает, производит ремонт автомобиля. И нам хорошо, и люди довольны.

Вкладывать деньги в производство для предпринимателя выгодно, Помощь государства также ощутимая, особенно в маленьком городе.

Вячеслав Жданко, директор частного предприятия:

В последние годы очень сильное внимание, на самом деле, государства обращено к бизнесу. Вот стоит машина с прицепом, которую мы купили как раз по шестому декрету. То есть это огромная поддержка. И, то есть, если бы не 6 Декрет Президента и не поддержка малых городов и бизнеса, ну, конечно, она была б нам не по силам. Мы ее купили за собственные средства и оказываем сегодня услуги уже всему агропромышленному комплексу Беларуси.

Открыть свое дело в районах хочет все больше людей. Бизнесу новичков помогут и советом, и делом. Соответственно растет и прибыль от частников в местные бюджеты. Деньги бизнесмены активно вкладывают в развитие производства, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Лилия Деченко, главный специалист отдела экономики Клецкого райисполкома:

Только вот за 2012 год в многочисленный, так скажем, коллектив наших субъектов влилось 120 новых субъектов именно малого предпринимательства, но активность в регистрации субъектов наблюдается в текущем году. Очень большая активность. За неполные 2 месяца в районе уже зарегистрировано 46 субъектов.