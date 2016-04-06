Новости экономики за 06.04.2016

Новости Беларуси. Эксперты Всемирного банка и Международного валютного фонда приехали в Беларусь. В ближайшие две недели они проведут переговоры чиновниками, бизнесменами и банкирами. О чем пойдет разговор?

ВСЕМИРНЫЙ АУДИТ

Всемирный банк вернулся в Беларусь. Эксперты займутся изучением финансовой системы нашей страны. Итогом масштабного мониторинга станут рекомендации по повышению устойчивости белорусского финансового сектора. Напомню, Всемирный банк выделит нашей стране 10 миллионов долларов на развитие системы управления финансами.

НА ПОИСКИ АЛМАЗОВ

БелАЗы помогут найти алмазы. Заключен новый контракт на поставку карьерных самосвалов в Анголу. Первые машины хорошо зарекомендовали себя на африканских рудниках – клиентам пришлись по вкусу легкость в управлении и комфорт в кабинах. Кроме того, экономически БелАЗы оказались более выгодны: у них меньшая относительно конкурентов стоимость содержания и обслуживания.

ЦЕННЫЕ БУМАГИ

Тем временем Минфин начал размещение краткосрочных облигаций в национальной валюте. Ближайшие 10 дней любой человек либо компания может прибрести ценные бумаги на белорусской валютно-фондовой бирже. Стоимость одной облигации – миллион рублей, а срок обращения 16 дней. Ставка 24% годовых.

Таким образом, купив одну акцию и продав через 2 недели, можно заработать 10 с половиной тысяч. Налогом доходы по краткосрочным акциям не облагаются.

НИСХОДЯЩИЙ КВАДРАТ

Вторичное жилье в столице за год подешевело на четверть. И продолжает терять в цене. На сегодняшний день средняя стоимость квадратного метра на рынке жилищного секонд-хенда опустилась ниже 1200 долларов и стремится к уровню новостроек.

На рынке свежего жилья падение остановилось и даже наблюдается небольшой подъем. Сегодня цена квадрата в среднем 1150 долларов. Однако с учетом акций от застройщиков, можно найти коммерческое жилье по цене менее тысячи за метр.

Ирина Третьякова, заместитель начальника управления агентства недвижимости:

Рынок первички достаточно стабилен. Снижение цен остановилось. И нет предпосылок, чтобы они продолжали снижаться.

БЕЗ БИЛЕТА

Ближайшей ночью Белорусская железная дорога ограничит электронную продажу билетов. До 7 утра четверга будут проходить испытательные тесты в преддверии отпускного сезона. Система продажи проездных документов через Интернет будет недоступна, сообщается на официальном сайте перевозчика.

Торги на бирже сегодня завершились укреплением белорусского рубля относительно доллара и евро. Американская валюта потеряла 18 рублей. Курс доллара на завтра – 20 236.

Евро подешевел на 31 пункт и снова ниже 23 тысяч. Российский рубль, напротив, укрепился и на четверг курс Нацбанка более 295.

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