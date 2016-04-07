Дни Батуми в Беларуси стартуют 7 апреля

Новости Беларуси. Сельское хозяйство, туризм, транспорт и промышленность. Это далеко не весь перечень общих точек взаимодействия Беларуси и Грузии. Мы импортируем мебель, продукты питания и сельскохозяйственную технику. К слову, уже вскоре страны планируют наладить совместный выпуск тракторов и лифтов. Дополнительные возможности к сотрудничеству предоставят и Дни Батуми в нашей стране, которые стартуют именно 7 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Улахович, заместитель председателя Белорусской торгово-промышленной палаты:

Потенциал наших отношений достаточно большой, а вот товарооборот довольно скромный. И неслучайно и наш Президент, и руководство Грузии поставили задачу перед предприятиями, экономическим блоком, перед бизнесом тот товарооборот, который у нас в максимальные добрые годы был примерно 70 миллионов долларов, довести как минимум до 200 миллионов долларов. Это задача вполне подъемная, и эта задача, которую надо реализовать.