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В Беларуси убрано 58% полей, общий намолот превышает 4,1 млн тонн

03 августа 2019 12:14
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Новости Беларуси. Напряженная пора у белорусских аграриев. В непростых условиях продолжается уборочная – ход кампании сдерживает погода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси убрано 58% полей, общий намолот превышает 4,1 млн тонн -1

К этому дню в стране убрано 58 % площадей. Общий намолот превышает 4 миллиона 100 тысяч тонн зерна. Жатву уже завершают в Брестской области. У региона пока самый большой вклад в каравай – собрано более 1 миллиона тонн. У Гродненской и Минской областей есть все шансы приблизиться к результату соседей.

Со дня на день в центральном регионе также преодолеют миллионный рубеж. Больше всего работы остается на севере Беларуси.

# Уборочная кампания # Экономика # Фотофакт

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