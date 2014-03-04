Новости Беларуси. Честные трудовые отношения. В Минске ужесточат ответственность нанимателей за нарушение сроков выплаты зарплаты. Соответствующее письмо с предложениями о принятии мер Мингорисполком направил в Министерство труда и социальной защиты. Вызвано это тем, что в столице участились случаи задержки заработной платы: в должниках с начала года оказались пять организаций города.

За аналогичный период 2013 года таких случаев в Минске зафиксировано не было, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Мы предлагаем ужесточить ответственность непосредственно нанимателя и установить неустойку за каждый день просрочки по выплате заработной платы. Мы полагаем, что сегодня каждый руководитель должен нести персональную ответственность за вопросы выплаты заработной платы.