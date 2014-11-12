В Минске специалисты стран-участниц СНГ обсуждают использование атомной энергии в мирных целях

Новости Беларуси. Использование атомной энергии в мирных целях обсуждают 12 ноября на коллегии специалисты из стран СНГ в Минске. В Министерстве энергетики нашей страны встретились представители ведомств из 8 государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В повестке дня около 15 вопросов по различным аспектам сотрудничества. В частности, особое внимание проблемам обеспечения ядерной и радиационной безопасности, совершенствованию нормативной правовой базы, развитию ядерной медицины и подготовке кадров в данной области.

Михаил Михадюк, заместитель Министра Министерства энергетики Республики Беларусь:

Мы сегодня и завтра будем рассматривать площадку атомной станции. Я думаю, нам не только оценят проведенную там работу, но и подскажут нам, в каком направлении нам двигаться Мы сегодня работаем по первому энергоблоку. В наших планах выйти на новую отметку. Пока работа идет в графике, по отдельным моментам есть опережения. Но это не связано с нарушением технологий, а связано с тем, что был хорошо организован подготовительный этап. Также мы успешно работаем сегодня параллельно и по второму энергоблоку.

***

Вторая страна за последние 30 лет. Свою собственную атомную станцию Беларусь начала строить еще в 2011. Два энергоблока мощностью до двух с половиной тысяч мегаватт. Сейчас стройка в разгаре. Первый энергоблок уже «поднялся» на 20 метров. Конечно, не без помощи белорусских предприятий. Например, металлургический завод.

Анатолий Савенок, генеральный директор ОАО «Белорусский металлургический завод» ­­– управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания»:

За 20143-2014 годы мы поставили уже 52 тысячи тонн арматуры. Если сравнивать, это половина месячного производства нашего стартового стана №320. Это 380 млрд рублей, которые выручили. На строительство АЭС поставляется 3 вида строительной арматуры.

Важнейший инвестиционный проект, к тому же долгосрочный. Правда, белорусских предприятий, которые участвуют в самой масштабной стройке страны, всего ничего. Лишь 11%. А ведь за 8 месяцев заключено контрактов на 5 миллиардов долларов. Таковы данные Комитета госконтроля. Поэтому ресурс наших производств задействовать нужно максимально. 11 ноября об этом говорил и Глава государства.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Максимум, что мы производим, должно быть вложено в эту станцию. Это инвестиции в 10 млрд. Это наши деньги, которые мы одолжили в России. Они должны пойти в нашу экономику. Наши металл, цемент, песок, гравий, щебень и все, что только можно. Плюс напрягать надо предприятия, чтобы они делали комплектующие, запасные под АЭС, потому что объект серьезный.

Работа над этим ведётся. Белорусские стройорганизации, как, впрочем, и наши рабочие, уже вовлечены в реализацию проекта. Песок, гравий, цемент. Практически на 100% это наше производство. Вопросы пока с выпуском белорусами оборудования для АЭС.

Станислав Черноусов, директор Департамента по ядерной энергетике Министерства энергетики Республики Беларусь:

По первому полугодию из 11 разыгранных лотов по оборудованию, выиграли 6 белорусских организаций. Это говорит, что еще есть резерв, есть возможности.

Вопросы безопасности, сотрудничества и подготовки кадров обсуждали 12 ноября в Минске. Эксперты восьми стран. В повестке дня Комиссии государств–участников СНГ около 15 вопросов. За последнее время сделано немало. И вот теперь белорусский проект по строительству АЭС. Эксперты утверждают: он стал лидером на всём постсоветском пространстве.

Николай Спасский, председатель Комиссии государств — участников СНГ по использованию атомной энергии, заместитель генерального директора госкорпорации «Росатом»:

Наше заседание происходит на фоне серьезных международных событий, в том числе затрагивающие атомную энергетику. Это целый ряд проектов, которые мощно развиваются. Это Островецкая станция, которая действительно стала лидером для всего пространства бывшего Союза по тому, как идет стройка.

Проект «АЭС-2006», по которому как раз-таки и идёт стройка в Островце, соответствует всем международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ. В своё время проходил и общественный мониторинг. Всё это гарантия безопасности. К слову, суперподготовленными на АЭС должны быть и кадры.

Михаил Михадюк, заместитель Министра энергетики Республики Беларусь:

Есть государственная программа, утвержденная правительством в 2008 году по подготовке кадров для атомной отрасли Республики. Эта программа работает. Это подготовка в ВУЗах специалистов и привлечение на ключевые должности и на начальный момент иностранных специалистов.

Сейчас на Островецкой площадке возводят сердце станции – ядерные реакторы. Второй энергоблок белорусской АЭС в эксплуатацию должны ввести в 2020 году. Первый, и того меньше, уже через четыре года.