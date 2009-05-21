В Минске решен вопрос выдачи льготных кредитов очередникам, самостоятельно заключившим договоры долевого строительства

Независимо от даты их постановки на учет.

Об этом заявил сегодня на заседании круглого стола председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Андрей Ясюченя, передает корреспондент БЕЛТА.



-Беларусбанк приступил к обработке списков, поданных администрациями районов, и начал выдавать кредиты, - сказал Андрей Ясюченя. - Договоры, заключенные гражданами до 1 апреля, уже работают, а те, кого не было в этих списках, могут заключить договор долевого строительства и получить льготный кредит в будущем. Он отметил, что есть поручение Мингорисполкома администрациям районов принимать заявления таких граждан и включать их в списки на льготное кредитование. Также есть письменное поручение головного управления Беларусбанка отделениям выдавать льготные кредиты по таким спискам.



К тому моменту, когда стало очевидно, что банки не намерены руководствоваться решением Мингорисполкома №101 и выдавать льготные кредиты очередникам, заключившим договоры на долевое строительство, независимо от даты их постановки на учет, такие договоры заключили около 260 граждан. По словам Андрея Ясючени, как один из вариантов решения этого вопроса банк предлагал опросить всех состоящих на учете нуждающихся в Минске (около 265 тыс. человек) и в случае их отказа от получения льготного кредита на долевое строительство предоставлять их гражданам из этого списка.



-Конечно, это было бы нереально, - заметил представитель Миногрисполкома. - Мы конструктивно с банком работали над списком взаимоприемлемого решения, и он согласился с нашими аргументами". По оценке Андрея Ясючени, желающих заключить договоры долевого строительства среди очередников сегодня не так уж и много, поскольку это строительство недешевое. А принявшие такое ответственное решение - люди уже определившиеся, изучившие рынок, и государство должно их поддержать.



Мингорисполком недавно провел проверку списка претендующих на льготный кредит граждан. Некоторые из них не удовлетворяли необходимым условиям. "Многие пошли корректировать договоры, возможно, они договорились и теперь уже повторно обращаются, - добавил Андрей Ясюченя. - Если их один раз не включили в эти списки льготного кредитования, это не говорит о том, что они не могут повторно претендовать на получение льготного кредита.

