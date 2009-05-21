Первая белорусская буровая скважина введена в эксплуатацию в Венесуэле

Прежде чем приступить к бурению наши специалисты провели геологическую разведку местности, подсчитали возможные запасы нефти, определили место строительства скважины. Она стала первой не только в копилке белорусских нефтяников на территории Латинской Америки, но и в истории совместного венесуэльско-белорусского предприятия. До этого момента его сотрудники добывали нефть из уже пробуренных скважин. Выполнять буровые работы будут нефтяники компании «Петракс» под контролем белорусских специалистов.