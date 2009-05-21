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Беларусь и Турция утвердили план двустороннего сотрудничества на год

21 мая 2009 10:59
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Документ подписан во время очередного раунда межмидовских консультаций.

Отметим, за последние пять лет товарооборот между Беларусью и Турцией увеличился почти в четыре раза. Мы поставляем в зарубежную страну стальные заготовки, калийные удобрения, льняные ткани, а закупаем машины и оборудование. В Беларуси работают 27 предприятий с участием турецкого капитала.

– Мы развиваем, расширяем контакты высокого уровня. В прошлом году состоялся визит министра иностранных дел, встреча на самом высоком уровне. Так что я считаю, что созданы все условия для продуктивной и эффективной работы по расширению двухстороннего сотрудничества между нашими странами, – отметил заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь Валерий ВОРОНЕЦКИЙ.

– С 2007 года мы с удовлетворением наблюдаем быстрое и стабильное развитие двухсторонних отношений. План действий, который мы с вами парафировали в прошлом году, во время вашего визита в Анкару я считаю, сделал нашу работу над развитием отношений более дисциплинированной и упорядоченной, – сказал заместитель министра иностранных дел Турецкой Республики Унал ЧЕВИКЁЗ.

# Экономика

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