Белорусская клубника стоит Br14 тыс.

Сбор первого урожая клубники начала Минская овощная фабрика

1 кг клубники стоит Br14 тыс., с минимальной торговой наценкой 10%.

Рассаду клубники закупили в Голландии. Привезли ее в начале марта в специальных пластмассовых лотках в замороженном виде, что предусмотрено специальной технологией. На вторые сутки она полностью акклиматизировалась, и специалисты приступили к ее высадке в теплице. Для этого уже был приготовлен субстрат, представляющий собой смесь торфа и специальных компонентов. Полив каждого растения осуществляется капельным путем, сообщает корреспондент БЕЛТА.