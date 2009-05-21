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Белорусская клубника стоит Br14 тыс.

21 мая 2009 16:40
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Сбор первого урожая клубники начала Минская овощная фабрика

1 кг клубники стоит Br14 тыс., с минимальной торговой наценкой 10%.

Рассаду клубники закупили в Голландии. Привезли ее в начале марта в специальных пластмассовых лотках в замороженном виде, что предусмотрено специальной технологией. На вторые сутки она полностью акклиматизировалась, и специалисты приступили к ее высадке в теплице. Для этого уже был приготовлен субстрат, представляющий собой смесь торфа и специальных компонентов. Полив каждого растения осуществляется капельным путем, сообщает корреспондент  БЕЛТА.

# Экономика

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