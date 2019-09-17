В Минске промышленно-инвестиционный форум собрал представителей более 230-ти предприятий

Новости Беларсуси. 17 сентября в Минске открылся белорусский промышленно-инвестиционный форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларсуси. 17 сентября в Минске открылся белорусский промышленно-инвестиционный форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Форум собрал около 230 предприятий. Они представляют семь стран: Беларусь, Венгрию, Словакию, Индию, Китай, Россию и Украину. Ставка – на продвижение продукции нефтегазовой и химической отраслей. В числе разработок – проекты в области автоэлектроники, систем навигации, применения износостойких покрытий в энергетике. Наша страна представила 150 инновационных разработок. Это электросамокаты, станции для подзарядки электроавтомобилей, программируемые LED-экраны.
Александр Шумилин, председатель Государственного комитета по науки и технологиям:
Это уже не научные разработки, которые сделаны исключительно для науки, это опытные образцы, на которых можно провести испытания, замерить конкретные результаты и потенциально определить себе стоимость и цену.
Алексей Кожемякин, заместитель директора выставочной компании «Экспофорум»:
В том году российские регионы широко представлены на выставке, 10 регионов Российской Федерации участвуют со стендами, а несколько делегаций приехали в качестве гостей. Это говорит о том, что отношения двух стран в рамках Союзного государства набирают обороты.
Программа форума включает дискуссии, семинары, круглые столы. Их темы – и традиционные направления в промышленности, и проекты будущего. Пройдут кооперационные биржи с участием деловых кругов Индии и Китая. Также выберут лучшего в Беларуси сварщика.