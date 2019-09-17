В Минске промышленно-инвестиционный форум собрал представителей более 230-ти предприятий

Форум собрал около 230 предприятий. Они представляют семь стран: Беларусь, Венгрию, Словакию, Индию, Китай, Россию и Украину. Ставка – на продвижение продукции нефтегазовой и химической отраслей. В числе разработок – проекты в области автоэлектроники, систем навигации, применения износостойких покрытий в энергетике. Наша страна представила 150 инновационных разработок. Это электросамокаты, станции для подзарядки электроавтомобилей, программируемые LED-экраны.

Александр Шумилин, председатель Государственного комитета по науки и технологиям:

Это уже не научные разработки, которые сделаны исключительно для науки, это опытные образцы, на которых можно провести испытания, замерить конкретные результаты и потенциально определить себе стоимость и цену.