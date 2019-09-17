Прямой эфир

Ярмарка масштабных идей 17 сентября откроется в Минске

17 сентября 2019 08:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусский промышленно-инвестиционный форум вот уже более двух десятков лет работает на продвижение высокотехнологичной продукции, внедрение новых технологий и оборудования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Ярмарка масштабных идей 17 сентября откроется в Минске -1

На нынешнем будет представлено более 150 инновационных разработок. В специализированной выставке примут участие более 200 компаний из европейских стран, а также Индии и Китая. 

Ярмарка масштабных идей 17 сентября откроется в Минске -4

Приглашенные на форум иностранные партнеры также примут участие в дискуссиях и конференциях. Речь будет идти о развитии не только традиционных направлений в промышленности, но и о том, чтобы формировать проекты будущего.

Ярмарка масштабных идей 17 сентября откроется в Минске -7

Ярмарка масштабных идей 17 сентября откроется в Минске -9

# Ярмарки в Минске # Экономика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Министерство энергетики: «Белорусская АЭС позволит обеспечить треть потребностей страны в электроэнергии»
17 сентября 2019 07:00

Министерство энергетики: «Белорусская АЭС позволит обеспечить треть потребностей страны в электроэнергии»

Новости экономики за 16.09.2019
16 сентября 2019 18:21

Новости экономики за 16.09.2019

Аттракционы, ремесла и продукты по сниженным ценам. Праздник урожая «Дожинки» прошёл в Дзержинском районе
16 сентября 2019 18:19

Аттракционы, ремесла и продукты по сниженным ценам. Праздник урожая «Дожинки» прошёл в Дзержинском районе