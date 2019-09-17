Ярмарка масштабных идей 17 сентября откроется в Минске

Новости Беларуси. Белорусский промышленно-инвестиционный форум вот уже более двух десятков лет работает на продвижение высокотехнологичной продукции, внедрение новых технологий и оборудования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На нынешнем будет представлено более 150 инновационных разработок. В специализированной выставке примут участие более 200 компаний из европейских стран, а также Индии и Китая.