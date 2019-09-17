Ярмарка масштабных идей 17 сентября откроется в Минске

Новости Беларуси. Белорусский промышленно-инвестиционный форум вот уже более двух десятков лет работает на продвижение высокотехнологичной продукции, внедрение новых технологий и оборудования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Белорусский промышленно-инвестиционный форум вот уже более двух десятков лет работает на продвижение высокотехнологичной продукции, внедрение новых технологий и оборудования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На нынешнем будет представлено более 150 инновационных разработок. В специализированной выставке примут участие более 200 компаний из европейских стран, а также Индии и Китая.
Приглашенные на форум иностранные партнеры также примут участие в дискуссиях и конференциях. Речь будет идти о развитии не только традиционных направлений в промышленности, но и о том, чтобы формировать проекты будущего.