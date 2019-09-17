Министерство энергетики: «Белорусская АЭС позволит обеспечить треть потребностей страны в электроэнергии»

Новости Беларуси. «Белорусская АЭС позволит обеспечить треть потребностей страны в электроэнергии», – об этом заявил представитель министерства энергетики Беларуси, выступая на 63 сессии МАГАТЭ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусская АЭС мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту. Сейчас на первом блоке станции приступили к предпусковым операциям, на втором ведется монтаж основного технологического оборудования.

Первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в конце 2019 года, второй – в 2020-ом. Для Беларуси вопросы ядерной безопасности имеют абсолютный приоритет. Активно используются лучшие мировые практики и весь доступный зарубежный опыт.