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Министерство энергетики: «Белорусская АЭС позволит обеспечить треть потребностей страны в электроэнергии»

17 сентября 2019 07:00
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Новости Беларуси. «Белорусская АЭС позволит обеспечить треть потребностей страны в электроэнергии», – об этом заявил представитель министерства энергетики Беларуси, выступая на 63 сессии МАГАТЭ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министерство энергетики: «Белорусская АЭС позволит обеспечить треть потребностей страны в электроэнергии»-1

Белорусская АЭС мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту. Сейчас на первом блоке станции приступили к предпусковым операциям, на втором ведется монтаж основного технологического оборудования. 

Министерство энергетики: «Белорусская АЭС позволит обеспечить треть потребностей страны в электроэнергии»-4

Первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в конце 2019 года, второй – в 2020-ом. Для Беларуси вопросы ядерной безопасности имеют абсолютный приоритет. Активно используются лучшие мировые практики и весь доступный зарубежный опыт.

Министерство энергетики: «Белорусская АЭС позволит обеспечить треть потребностей страны в электроэнергии»-7

При этом за последний год Беларусь приняла три оценочные миссии МАГАТЭ, в том числе по оценке готовности к реагированию на ядерные и радиационные аварийные ситуации. Выводы состоявшихся миссий подтверждают самый высокий уровень ядерной безопасности на Белорусской АЭС.

Министерство энергетики: «Белорусская АЭС позволит обеспечить треть потребностей страны в электроэнергии»-10

Министерство энергетики: «Белорусская АЭС позволит обеспечить треть потребностей страны в электроэнергии»-12

# АЭС в Беларуси # Экономика # Фотофакт

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