Новости Беларуси. Диалог бизнеса и власти. В Минске проходит ассамблея деловых кругов Беларуси. Этот форум проводится уже в 15 раз. В 2014 году на встрече собрались предприниматели со всей страны и представители всех ветвей власти.

Участники подвели итоги работы и определили пути улучшения делового климата в стране. Так, в частности, вынесены на обсуждение вопросы оптимизации работы индивидуальных предпринимателей, добросовестной конкуренции между формами бизнеса, социального партнерства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Карягин, председатель Республиканской конфедерации предпринимательства:

Нас сегодня волнуют вопросы конкуренции, национальной конкурентоспособности. Мы много даем предложений и что мы сами можем сделать как бизнес, каков наш вклад, и что должно сделать, на наш взгляд, Правительство. На базе наших исследований мы выявили главные болевые точки предпринимателей. Для арендаторов это по-прежнему высокая стоимость арендных площадей. И, конечно же, отсутствие квалифицированных трудовых кадров.

Александр Калинин, председатель Белорусского союза предпринимателей:

У нас идет постоянный диалог с властью на разных диалоговых площадках. В настоящее время мы очень плотно работаем по проблеме индивидуальных предпринимателей. Заседания рабочих групп происходят каждый день. И на сегодняшний день выполняется поручение Президента о разработке компромиссного варианта указа Президента, изменяющего режим торговли индивидуальных предпринимателей. Я скажу, что многие предложения бизнеса восприняты. И на сегодняшний день тот вариант, который на выходе, вполне реализуем и, наверное, устроит большинство предпринимателей.