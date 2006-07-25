В Минске появятся информационно-справочные терминалы для туристов

Их установят там, где проходит наибольшее количество гостей столицы, - на вокзалах, в аэропорту и гостиницах. До конца года начнут действовать 10 таких терминалов, столько же установят в следующем. Практика использования терминалов для информирования туристов распространена во всем мире. Столичное информационно-справочное оборудование предоставит гостям максимально подробные сведения на нескольких языках не только о туристических объектах и маршрутах в городе и республике, но и о том, где можно разместиться, питаться и развлекаться.