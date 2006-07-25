Прямой эфир

В Минске появятся информационно-справочные терминалы для туристов

25 июля 2006 12:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Их установят там, где проходит наибольшее количество гостей столицы, - на вокзалах, в аэропорту и гостиницах. До конца года начнут действовать 10 таких терминалов, столько же установят в следующем. Практика использования терминалов для информирования туристов распространена во всем мире. Столичное информационно-справочное оборудование предоставит гостям максимально подробные сведения на нескольких языках не только о туристических объектах и маршрутах в городе и республике, но и о том, где можно разместиться, питаться и развлекаться.
# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
24 июля 2006 07:08

В Минске проходит ежегодная встреча руководителей загранучреждений Беларуси

21 июля 2006 12:15

Хлеборобы пожинают первые плоды своих трудов

20 июля 2006 14:17

Жилья стали строить больше