Жилья стали строить больше

За шесть месяцев введено в эксплуатацию 2млн. 72 тысячи кв.м. общей жилой площади. Сократилось строительство за счет бюджетных средств и средств организаций. Белорусы стали больше строить, привлекая банковские кредиты и собственные деньги. В Минстате проинформировали, что за полгода в сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 682 тыс.кв.метров жилья или треть от общего объема жилищного строительства. За шесть месяцев на эти цели было использовано более полутора трлн. рублей. Всего в этом году в Беларуси планируется ввести в эксплуатацию порядка четырех млн.кв.м. жилья за счет всех источников финансирования.