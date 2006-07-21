Хлеборобы пожинают первые плоды своих трудов

В Беларуси собраны первые 50 тысяч тонн зерна нового урожая. Как сообщили в Минсельхозпроде, пока средняя урожайность зерновых - более 26% с гектара. По республике они собраны с 20 тысяч гектаров или менее 1% запланированной площади.

Пока уборка идёт в основном на юге страны, однако к страде уже присоединилась и Минская область. Стратегию уборки хозяйства выбирают самостоятельно, учитывая неравномерное созревание культур. Главная задача - не допустить потерь зерна.

Убрать зерновые планируется в максимально сжатые сроки - за 15-20 дней. В целом необходимо закончить уборочные работы к 1 сентября. По словам специалистов Минсельхозпрода, к массовой уборке зерновых хозяйства приступят с 25 июля - на 10 дней раньше прошлогоднего срока.

В целом по стране планируется собрать почти 7 млн. тонн зерна.