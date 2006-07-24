В Минске проходит ежегодная встреча руководителей загранучреждений Беларуси

Перед белорусскими дипломатами руководство страны поставит задачи по реализации внешней политики на ближайшую и среднесрочную перспективы.

Как сообщили в МИДе, для послов будут организованы специальные семинары в Академии управления при Президенте Республики Беларусь, на которых выступят руководители органов госуправления.

С 24 июля по 2 августа в центре внимания дипломатов будут основные направления государственной экономической политики страны, энергетическая безопасность, денежно-кредитная политика, развитие ярмарочно-выставочной деятельности. Руководители белорусских загранучреждений посетят ведущие предприятия-экспортеры, где ознакомятся с новейшими технологиями отечественных производителей. А с инновационными технологиями и достижениями страны дипломатов ознакомят в Национальной академии наук.

* * *

По мнению главы внешнеполитического ведомства Сергея Мартынова, представительствам Беларуси за рубежом надлежит иметь конкретные разработки потенциальных экономических проектов. Посольства страны должны ориентировать, подсказывать и направлять отрасли и предприятия на конкретное сотрудничество. Для этого дипкорпусу и белорусскому менеджменту следует объединить усилия.