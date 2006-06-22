В Минске открылся девятый Конгресс международного объединения профсоюзов работников оборонной промышленности

В нем приняли участия профсоюзные лидеры России, Украины и Беларуси. Участники Конгресса обсудили социально-экономическое положение в отраслях промышленности, выразили озабоченность недостаточной оплатой труда рабочих, занятых на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Делегаты Конгресса также обратились ко всем членским организациям профсоюзов с призывом объединить усилия по укреплению своих рядов, принятию более действенных мер по защите прав и интересов трудящихся. В ходе Конгресса, который продлится до 23 июня, его участники также обменяются опытом в решении проблем оборонно-промышленного комплекса.