<БелКА>: отсчет пошел

Первый белорусский искусственный космический спутник "БелКА" планируется вывести на орбиту в конце июля. Все работы по созданию аппарата и его лабораторные испытания белорусские специалисты завершили в мае, после чего аппарат "БелКА" был транспортирован на космодром "Байконур" в России, откуда планируется осуществить его запуск. Тестовые испытания ракеты-носителя выявили неполадки. Службы космодрома и военные специалисты пытались устранить их в полевых условиях, но сделать это не удалось. Было принято решение демонтировать ракету из шахты. В настоящее время в шахте установлена новая ракета, и начаты ее тестовые испытания. К концу июня специалисты планируют их завершить, после чего и будет принято решение о заправке ракеты топливом. Для запуска белорусского космического спутника также должны быть выбраны благоприятные метеорологические условия, найдена необходимая орбита.