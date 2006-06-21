Считайте деньги не отходя от аппарата. Кассового

С 8 августа нынешнего года некоторым категориям иностранных предприятий, которые сегодня вправе работать без кассовых суммирующих аппаратов, придется ими обзавестись. Установить кассовые аппараты придется в торговых объектах, расположенных в сельской местности, и которые не относятся к системе потребкооперации; в торговых объектах и объектах общепита при торговле в розлив безалкогольными напитками, пивом, квасом и растительным маслом, а также в иностранных предприятиях, занимающихся техобслуживанием, ремонтом и хранением транспортных средств, машин и оборудования.

В то же время с 8 августа иностранные предприятия, которые занимаются реализацией продукции животноводства, растениеводства, пчеловодства, рыболовства и оказанием платных услуг населению вправе будут работать без кассовых суммирующих аппаратов. При этом расчеты должны осуществляться наличными деньгами непосредственно в кассу предприятия..