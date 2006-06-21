...Плюс информатизация всей страны

Государственная программа информатизации Минска выполнена на 98 процентов. Она была разработана 14 лет назад и предусматривала реализацию более 80 проектов. По внедрению информационных технологий столица является лидером среди регионов Беларуси.

Все важнейшие организации города объединены в корпоративную информационную сеть. Длина оптоволоконных линий составляет более 70 километров.

В Минске первыми автоматизировали базы данных органов ЗАГС. Уже в следующем году записаться на прием заявлений о вступлении в брак можно будет через Интернет. Информационная система по инженерной подготовке территорий помогает специалистам при проведении раскопок. Она содержит данные о всех подземных коммуникациях в городе. Специалисты называют эту систему уникальной. В поликлиниках Минска в нынешнем году получит дальнейшее распространение услуга по заказу талонов на прием к врачу через Интернет. База данных по учету граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий расширяется в связи с последними нормативными документами в сфере жилищного строительства. Службы одного окна, которые пользуются большой популярностью у минчан, также невозможно представить без информационных технологий.

Сайт Мингорисполкома входит в тройку лидеров по посещаемости среди белорусских Интернет-порталов. Его популярность будет расти, уверены специалисты. В следующем году минчане, посетив сайт, смогут пожаловаться на руководителей городских служб.