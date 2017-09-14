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В Минске открыли крупнейший в Беларуси дата-центр

14 сентября 2017 14:28
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Новости Беларуси. Эта высокотехнологичная площадка предназначена для размещения серверов различных компаний и аренды виртуальных ресурсов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под комплекс отведена площадь сравнимая с пятью футбольными полями и проложена сеть с рекордной скоростью – 1 терабит в секунду. Дата-центр будет работать в режиме 24 на 7. Эксперты утверждают, что запуск комплекса позволит сформировать внутренний облачный рынок, экспортировать услуги за рубеж и снизить затраты государства на развитие ІТ-сферы.

В Минске открыли крупнейший в Беларуси дата-центр-1

Дмитрий Шедко, первый заместитель министра связи и информатизации Республики Беларусь:
Наличие такого рода инфраструктуры – это очень важное условие для развития так называемых больших данных. Что такое большие данные? Когда вы собираете информацию о самых разных процессах, каждый разрозненный элемент информации вам никакого большого эффекта не дает. Но как только вы собираете множество объектов, получаете уникальную информацию, мы получаем новые сферы экономической деятельности.

Сегодня Беларусь – один из европейских лидеров в области высоких технологий. В нашей стране будут приняты кардинальные меры по развитию IT-индустрии, об этом неоднократно говорил и глава государства. Во время ежегодного послания народу и парламенту Президент фактически обозначил курс на создании IT-страны. Открытие нового дата-центра – часть этой глобальной стратегии. В Беларуси это второй подобный объект. Планируется, что комплекс уже в первые годы работы принесет минимум 2 миллиона долларов прибыли.

# Экономика # It-технологии # Дмитрий Шедко

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