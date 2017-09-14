В Минске открыли крупнейший в Беларуси дата-центр

Новости Беларуси. Эта высокотехнологичная площадка предназначена для размещения серверов различных компаний и аренды виртуальных ресурсов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Под комплекс отведена площадь сравнимая с пятью футбольными полями и проложена сеть с рекордной скоростью – 1 терабит в секунду. Дата-центр будет работать в режиме 24 на 7. Эксперты утверждают, что запуск комплекса позволит сформировать внутренний облачный рынок, экспортировать услуги за рубеж и снизить затраты государства на развитие ІТ-сферы.

Дмитрий Шедко, первый заместитель министра связи и информатизации Республики Беларусь:

Наличие такого рода инфраструктуры – это очень важное условие для развития так называемых больших данных. Что такое большие данные? Когда вы собираете информацию о самых разных процессах, каждый разрозненный элемент информации вам никакого большого эффекта не дает. Но как только вы собираете множество объектов, получаете уникальную информацию, мы получаем новые сферы экономической деятельности.