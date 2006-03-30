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В Минске обсуждают проблемы борьбы с <отмыванием> денег

30 марта 2006 11:06
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Легализация доходов, нажитых преступным путем, приобретает все более масштабный характер.2,5 триллиона долларов, полученных преступным путем, ежегодно легализуется в мире. Специалисты ООН характеризуют это, как глобальную угрозу экономической безопасности. Во многих странах мира, где столкнулись с понятиями <международный терроризм> и <транснациональная организованная преступность> теме борьбы с этим явлением придают первостепенное значение. 29 марта в Институте Национальной безопасности начал свою работу республиканский межведомственный семинар по вопросам противодействия легализации бесчестных денег
# Экономика

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