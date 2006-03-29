В этом году посевная кампания в Беларуси будет особенной

Она пройдет в более сжатые сроки по сравнению с предыдущим годом. В связи с этим комитет госконтроля проверил ряд сельскохозяйственных предприятий. О результатах Президенту страны доложил глава контролирующего ведомства Анатолий Тозик. По его информации в отечественном АПК существуют проблемы, которые нужно решить для более эффективного проведения посевной. Анатолий Тозик также доложил главе государства о результатах проверки выполнения указа №148, который касается работы предпринимательских структур. Он сообщил, что ещё встречаются случаи завышения арендной платы и необоснованное взимания денег за дополнительные услуги. Также глава контролирующего ведомства считает необходимым сделать бесплатной парковку вблизи рынков. Это предложение поддержал и Александр Лукашенко. Также глава государства подчеркнул, что в целом для предпринимателей и дальше будут создаваться максимально благоприятные условия. Во время встречи Президент и Анатолий Тозик обсудили проект указа о развитии сельского туризма в Беларуси. Александр Лукашенко полностью поддержал идею развития агро- и экобизнеса в нашей стране.