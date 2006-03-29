Правительство одобрило проект комплексной программы развития сферы услуг

Однако, с оговоркой: документ должен быть максимально конкретизирован и доработан в двухнедельный срок. Министр экономики Беларуси Николай Зайченко заявил, что к 2010 году доля сферы услуг в экономике должна составить не менее 48%. По мнению главы правительства Сергея Сидорского, стремиться нужно к показателю более 50% - уровню стран Восточной Европы. В ближайшие 5 лет предполагается увеличение объема традиционных и развитие прогрессивных видов услуг. Развивать планируется услуги интернета, мобильной связи, банковские, страховые, информационные, риэлтерские и правовые. Приоритет - формирование сферы услуг в сельской местности. Всего через 5 лет в ней будет занято до 57% трудоспособного населения.