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Президент Беларуси принял с докладом председателя концерна <Белнефтехим>

29 марта 2006 14:29
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Александр Боровский доложил об итогах работы нефтяной отрасли за первый квартал. По его словам, сегодня необходимо упорядочить поставки нефти на белорусские заводы, чтобы это было выгодно для Беларуси. Глава <Белнефтехима> пояснил, что последнее время объемы поставок российской нефти превышают возможности отечественных перерабатывающих предприятий. В связи с этим Президент Александр Лукашенко поручил уделить больше внимания реконструкции нефтеперерабатывающих заводов в Мозыре и Новополоцке.
# Экономика

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