Президент Беларуси принял с докладом председателя концерна <Белнефтехим>

Александр Боровский доложил об итогах работы нефтяной отрасли за первый квартал. По его словам, сегодня необходимо упорядочить поставки нефти на белорусские заводы, чтобы это было выгодно для Беларуси. Глава <Белнефтехима> пояснил, что последнее время объемы поставок российской нефти превышают возможности отечественных перерабатывающих предприятий. В связи с этим Президент Александр Лукашенко поручил уделить больше внимания реконструкции нефтеперерабатывающих заводов в Мозыре и Новополоцке.