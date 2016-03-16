Новости экономики за 16.03.2016

Новости Беларуси. Служба занятости Беларуси объявила о том, что в этом году около двух тысяч человек получат финансовую поддержку на открытие собственного дела.

Свое дело

Госпрограмма, рассчитанная на пять лет, предусматривает выделение 40 миллиардов рублей на старт 9 тысяч новых бизнес-проектов. Здесь же следует отметить, что поддержка предпринимательской инициативы, как и создание как минимум 50 тысяч новых рабочих мест, — одно из важных условий реализации идеи повышения пенсионного возраста в стране. Увеличение числа трудоспособных, очевидно, только в плюс для экономики. Но итоговый эффект будет зависеть и от того, какого качества рабочие места будут образованы на растущем рынке труда.

Жанна Тарасевич, директор бизнес-союза предпринимателей и нанимателей:

В любом случае, конечно, эффект должен быть, если мы создадим рабочие места. Где будут созданы эти рабочие места? Если в инновационной экономике, то добавленная стоимость будет высокая. Если они будут созданы в простой, добавленная стоимость будет меньше.

Общий кошелек

Рекордные 60 миллиардов рублей задекларировал один человек в столице в прошлом году. По информации министерства по налогам и сборам, доход был получен за границей. Сейчас полным ходом идет работа с декларациями за 2015-й. Всего минчанами подано почти девять с половиной тысяч отчетных документов. Большую часть специалисты уже рассмотрели и задекларировали один триллион 270 миллиардов. Бюджет получил десять процентов от этой суммы.

На развитие

Один миллиард сто миллионов долларов. На такую сумму кредита рассчитывает Беларусь в этом году. Источник средств — Евразийский фонд стабилизации и развития. Детали договора Нацбанк не разглашает.

Заявку на получение этого кредита Беларусь оформила около года назад. Изначально речь шла о трех миллиардах долларов. В процессе переговоров сумма была снижена на один миллиард.

Георгий Гриц, экономист:

В рамках евразийского пространства кредит, хотя он и на рыночных условиях дается, но, будем говорить откровенно, он направлен на поддержку всех игроков, в первую очередь Российской Федерации. Почему? Взаимная замена комплектации, точнее, локализация отдельных узлов очень высока. И таким образом поддержит белорусских производителей российская сторона и своих производителей.

Без барьеров

Новый импульс к развитию бизнес-связей между Беларусью и Казахстаном. Соглашение об избежании двойного налогообложения сегодня подписано между странами. Шаг, безусловно, выгодный для наших экспортеров, а также для двухсот предприятий с участием казахстанского капитала, расположенных в Беларуси. Хорошая новость для стажеров и студентов, которые получают образование в нашей стране. По документу, их плата за обучение теперь не облагается налогом.

На валютно-фондовой бирже сегодня состоялись очередные торги. Белорусский рубль окреп к корзине валют на одну сотую процента. Доллар и евро подорожали на 50 и 53 рубля соответственно. Российский рубль стал дешевле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.