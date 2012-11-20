В Минске будут снесены 6,5 тысяч домов частного сектора

Новости Минска. Столица расширяется и растет с каждым днем, постепенно поглощая близлежащие соседние деревни. Михалово, Дружба, Кунцевщина, Чижовка, Каменная Горка давно стали частью Минска.

Но и по сей день оставшиеся усадебные застройки мозаикой разбросаны по всему городу. Многие из них лежат на пути строящегося города: где-то стоят на месте развивающихся инженерных коммуникаций, автодорог, где-то – на территориях, имеющих высокую градостроительную ценность. Поэтому, чтобы дать городу возможность развиваться, эти дома целесообразно снести.

Всего в Минске около 17 тысяч личных домовладений. Тем не менее, в связи с экономией средств госбюджета, решено часть усадебной застройки сохранить. Если раньше планировалось снести порядка 14 тысяч домов, то сейчас это количество уменьшилось до 6,5 тысяч.

Основная часть усадебной застройки сохранится на севере и на востоке столицы: в Центральном, Советском, Первомайском и Партизанском районах. До 2020 года основной снос будет идти в Московском и Ленинском районах.

В Московском районе будут снесены дома на улицах Дружбы, Русановича, поселка Грушевка. Там планируется строительство многоквартирных жилых комплексов.

Ведутся работы по отселению с переулков Михалово: на этом месте будут возведены многоквартирные арендные дома. А вот улица Курганная и переулок Северный сноситься не будут: эта застройка имеет историческую ценность. Тем не менее, жильцы будут отселены, а дома сохранятся как памятники архитектуры.

В Ленинском районе основной частный сектор расположен в районе улицы Маяковского, а также улицы Чижевских.

Павел Лучинович, главный архитектор Ленинского района:

Снос в районе будущего жилого района Лошица связан, прежде всего, со строением улицы Чижевских. Там сносится весь частный сектор, в первую очередь будет сноситься частный сектор, который уйдет под новую уличную дорожную сеть. В этом районе останется небольшая деревня ученых, это переулок Юбилейный, все остальные частные домовладения будут снесены.

Снос усадебных домовладений в районе Маяковского рядом с Червенским рынком связан с тем, что улица расширяется и становится большой вылетной трассой из центра на минскую кольцевую автодорогу. Там также сносится частная застройка, которая примыкает к реке Свислочь. На ее месте будет построен большой жилой комплекс, обустроен подход к воде, появится парковая зона.

Павел Лучинович, главный архитектор Ленинского района:

Третья зона – это улица Маяковского, но немного пониже, ближе к камвольному комбинату, этот район достаточно молодой, много строится нового жилья, появляется остановочный пункт «Минск Южный». С развитием городских электричек этот район будет представлять особую ценность. Поэтому там тоже осуществляется снос.

Эти участки планируется снести до 2020 года. Точные сроки пока не определены. Но для того, чтобы жители могли нормально благоустроить свой быт, разрешено проводить внутренние перепланировки, модернизацию, инженерное оборудование своего участка и жилого дома.

Павел Лучинович, главный архитектор Ленинского района:

Но запрещена реконструкция, расширение, подстройки – все, что направлено на увеличение объема жилой площади зданий.

Если ваш дом попадает под снос только после 2020 года, в нем, кроме всего вышеперечисленного, можно проводить реконструкцию с увеличением общей, но не жилой площади.

А тем владельцам частных домов, которые попадают в красные линии дорожных сетей, определили срок сноса до 2030 года. Им разрешен только ремонт, подключение к инженерным сетям и благоустройство, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.