Первый «БелАЗ» грузоподъемностью 420 т отправят в Россию в 2013 году

Новости Беларуси. Первый «БелАЗ» грузоподъемностью 420 т отправят в Россию уже в 2013 году. Это самосвал с рекордной для белорусских большегрузных автомобилей грузоподъемностью. Машина пройдет испытания в Кемеровской области.

Планируется, что в год с конвейера будет сходить несколько подобных машин. Сейчас на предприятии основное внимание – разработке и производству самосвалов грузоподъемностью свыше 100 т. Большегрузы востребованы на карьерах России, Казахстана и Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.