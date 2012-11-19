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Первый «БелАЗ» грузоподъемностью 420 т отправят в Россию в 2013 году

19 ноября 2012 05:51
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Новости Беларуси. Первый «БелАЗ» грузоподъемностью 420 т отправят в Россию уже в 2013 году. Это самосвал с рекордной для белорусских большегрузных автомобилей грузоподъемностью. Машина пройдет испытания в Кемеровской области.

Планируется, что в год с конвейера будет сходить несколько подобных машин. Сейчас на предприятии основное внимание – разработке и производству самосвалов грузоподъемностью свыше 100 т. Большегрузы востребованы на карьерах России, Казахстана и Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Международное сотрудничество # Беларусь-Россия

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