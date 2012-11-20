Как Нацбанк будет повышать финансовую грамотность населения?

Как известно, техника в руках дикаря превращается в груду металлолома. А в банковской сфере говорят, что осевшие в кубышке деньги финансово необразованного обывателя — упущенная им же возможность заработать. Национальный банк страны нашел и другие минусы спрятанных от экономики средств граждан – давно пора! –поэтому хочет организовать финансовый ликбез, научить нас с вами зарабатывать на знаниях, тем самым и Родине помочь. Вкладчики за школьной партой — для Беларуси это что-то новенькое. Впрочем, о деньгах говорить приятно. Воспользуемся же такой возможностью. Меня зовут Евгений Горин. Здравствуйте.

Ликбез для трудящихся по эффективному распоряжению вкладами, кредитами и десятками других финансовых инструментов назрел давно. Что греха таить, грамотность белорусов в этих вопросах оставляет желать лучшего. С получением диплома в стране проблем нет. Здесь мы на очень хороших позициях в мире. Образованному населению не хватает одного – финансовой грамотности. К главному регулятору денежных отношений страны - Нацбанку - иногда обращаются с анекдотическими запросами. И не только по поводу компенсации советских вкладов, но даже о работе банкоматов.

Результаты исследования Института социологии Национальной академии наук Беларуси:

14 % граждан не используют финансовые услуги вообще.

39 % граждан - пользователи базового уровня (используют 1-2 финансовых продукта).

47 % активные пользователи финансовых услуг (используют 3 и более финансовых продукта).

Плачевность ситуации не в том, что банковскими услугами мало пользуются, а в том, что о них попросту не знают. Если в 40 сортах сыра обыватель вполне себе может разобраться, о финансовых продуктах банка — а их иногда больше, чем сортов сыра — у него нет ни малейшего представления. Только цены и курс валюты в центре его внимания.

Вот и получается, что самые «популярные» у белорусов финансовые услуги – зарплата и страхование. При этом есть люди, которые, несколько лет получая зарплату на карточку, просят знакомых или родственников помочь снять деньги.

Кредиты в Беларуси берет только треть населения. А вклады делает всего пятая часть граждан. В общем, даже сравнительно простые финансовые продукты банков кажутся обывателю сложными.

Сергей Дубков, заместитель председателя Национального банка Республики Беларусь:

Незнание гражданами доступных, понятных и надежных каналов вложения денежных средств лишает их возможности получать доходы от своего имущества и денежных средств в полном объеме.

Специалисты утверждают, что финансовая грамотность населения заметно повышает конкурентоспособность государства. Но эти вещи интересны только экспертам. Обывателя интересует наполняемость собственного кармана. Мало знать, под какие проценты банки дают кредиты и какую прибыль можно получить, разместив деньги в банке. Из-за отсутствия элементарных знаний не все до конца понимают, как формируется та же ставка по депозиту. Не могут посчитать, позволит ли такой вклад заработать.

Владимир Николаевский, кандидат экономических наук, экономист:

Они часто не понимают, что, зарабатывая 30% годовых при инфляции в размере 36%, получают чистый убыток - минус 6%. Люди должны понимать, что такое временная стоимость денег. На Западе это знает каждый школьник. Деньги изменяют свою стоимость во времени - это важный постулат, который находится в основе управления финансами.

В США, к примеру, государство ежегодно инвестирует до 5 млрд долларов в год на образование предпринимателей - чтобы они понимали основы экономики и финансов.

Нацбанк Беларуси предлагает финансовый всеобуч в масштабах страны. Авторы программы рассчитывают, что мы с вами научимся умно распоряжаться своими сбережениями и - чем черт не шутит - станем теми, кого среди нас пока нет или очень мало. То есть - индивидуальными инвесторами в экономику: будем охотнее скупать акции предприятий, участвовать в аукционах, совершать всякие другие выгодные сделки.

Что ж, желание обоюдное – пусть научат. К слову, разработана концепция на основе рекомендаций Всемирного банка. Похожие программы есть в очень многих странах. Конечно, невозможно сделать эффективного менеджера из каждого, но элементарной экономической грамотности нужно обучать всех.

В налоговой сфере уже есть удачные примеры финансового всеобуча. В Гомеле разъяснительные семинары-совещания, телефонные линии, «деловые встречи» и «круглые столы» дали вполне себе материальный эффект.

Константин Трацевский, начальник инспекции МНС по Советскому району Гомеля:

В текущем году мы рассмотрели порядка трёхсот обращений, которые требовали разъяснения налогового законодательства. Экономический эффект по результатам этой работы составил 7,9 млрд рублей.

Понимание финансовых инструментов позволит заработать не только банкирам, но и населению. Удастся ли Нацбанку экономический ликбез - это вопрос финансирования и механизмов. Задействовать хотят не только СМИ, но и Интернет, социальные сети, даже возможность СМС-рассылки. Финансированием программы могут стать как госсредства, ресурсы международных фондов, так и собственные деньги работодателя. Предполагается, что у организаций есть заинтересованность. Правда, реальность как всегда сложнее.

Курс только начальных занятий в консалтинговых компаниях стоит в районе 500-600 долларов. Надо только еще придумать, как заставить компании за свой счет ликвидировать экономическую безграмотность сотрудников, не связанных с экономической работой. До 1 декабря есть время доработать проект программы. Затем он попадет в Правительство.

Нацбанку, конечно, удачи. Работа предстоит сложнейшая. Помните старый лозунг «Знание — сила»? Кампания по финансовому всеобучу могла бы пройти под девизом «Знание — деньги». Не самый плохой слоган. Особенно сегодня. Хотя, конечно, если бы в обществе просто было понимание того, что необразованность - синоним бедности, было бы еще лучше.

Всего хорошего.