В Минске 9 июня состоится презентация Палаты экспортеров

Новости Беларуси. Предпринимателей в Беларуси будут активнее подключать к наращиванию экспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня в Минске состоится презентация Палаты экспортеров, в состав которой вошли представители экспортоориентированных частных структур.

Появление данной палаты предусмотрено соглашением между МИД нашей страны и Республиканской конфедерацией предпринимательства о взаимодействии на ближайшие 5-ть лет.

Документ готовился в контексте национальной программы поддержки и развития экспорта, социально-экономического развития Беларуси, а также в ходе подготовки к Всебелорусскому народному собранию, на котором вопросам внешнеэкономической деятельности будет уделено самое пристальное внимание.