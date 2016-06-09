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В Минске 9 июня состоится презентация Палаты экспортеров

09 июня 2016 06:56
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Новости Беларуси. Предпринимателей в Беларуси будут активнее подключать к наращиванию экспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Сегодня в Минске состоится презентация Палаты экспортеров, в состав которой вошли представители экспортоориентированных частных структур.

Появление данной палаты предусмотрено соглашением между МИД нашей страны и Республиканской конфедерацией предпринимательства о взаимодействии на ближайшие 5-ть лет.

Документ готовился в контексте национальной программы поддержки и развития экспорта, социально-экономического развития Беларуси, а также в ходе подготовки к Всебелорусскому народному собранию, на котором вопросам внешнеэкономической деятельности будет уделено самое пристальное внимание.

# Экономика # Экспорт

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