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Белорусско-российское СП по производству присадок 95% продукции поставляет на экспорт

08 июня 2016 16:43
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Новости Беларуси. Одни компании Беларуси и России сегодня лишь договариваются о сотрудничестве, другие активно работают не первый год. Так, уже 10 лет в Новополоцке развивается единственное в Беларуси подобное и самое крупное в СНГ предприятие. Сфера производства – присадки для масел различного типа автомобильных двигателей.

Предприятие было создано в 2006 году.  Сейчас оно поставляет свыше 100 наименований продукции в более чем два десятка стран. На экспорт уходит больше 95%, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Владимир Третьяков, генеральный директор нефтеперерабатывающего предприятия (Новополоцк):
Создав уникальное предприятие 50 на 50, мы за это время никогда не имели конфликтов, решали все технологические, научные, производственные задачи, всегда в нормальном кворуме и в положительном решении.

Максим Дондэ, генеральный директор нефтеперерабатывающего предприятия (Россия):
Мы активно привлекаем и работаем с белорусскими специалистами, учеными. Здесь, на белорусской земле, у нас есть испытательная лаборатория, которая готовит новые виды присадок. И эти новые виды присадок идут в новые смазочные материалы, которые получают одобрение ведущих мировых производителей оборудования.

# Экономика # Нефть в Беларуси

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