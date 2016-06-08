Президенты Беларуси и России посетили «БелАгро-2016»: осмотр новинок техники и льняные рубашки в подарок

Новости Беларуси. Александр Лукашенко и Владимир Путин посетили 8 июня крупнейшую сельскохозяйственную выставку года – «БелАгро-2016». Здесь лидерам продемонстрировали возможности сильнейших отечественных предприятий, а конкретно – новые образцы сельхозтехники.

Выбор площадки весьма символичный. Поставки белорусской продукции в рамках Форума действительно идут на взлет. Впрочем, что касается сотрудничества именно с российскими регионами, эта тенденция совсем не одного дня, а лишь новый виток долговременного сотрудничества. Эта масштабная выставка – возможность расширить границы сотрудничества и презентовать новые возможности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2016 году внимание к «БелАгро» на самом высоком уровне. 8 июня с новинками в агросекторе познакомились и президенты Беларуси и России. Выставку посетили Александр Лукашенко и Владимир Путин. И в первую очередь президенты обратили внимание на линейку белорусских тракторов. И здесь весьма интересны две новые модели. Один их них, один из образцов – это совместная разработка, инновационная, белорусско-российская, с использованием российских комплектующих.

Также настоящий гигант – новый «Беларус» – самый мощный на просторах СНГ на сегодняшний день трактор – 450 лошадиных сил.

Далее главы государств проследовали таким специальным рейсом на автобусе МАЗ, ведь площадь выставки внушительная – ни много, ни мало 30 тысяч квадратных метров. По пути главам государств были презентованы различные новинки сельскохозяйственной техники, агроинновации и по-настоящему выдающие образцы деятельности белорусских селекционеров-животноводов.

В 2016 году «БелАгро» совпадает с Форумом регионов в Минске, поэтому формат расширенный. Здесь впервые презентованы новинки военно-промышленного комплекса, химической отрасли. В частности, 8 июня президентам о новинках медицинских доложил министр здравоохранения Беларуси.

Кроме того, Александр Лукашенко и Владимир Путин посмотрели новую молодежную коллекцию белорусских производителей одежды. А в подарок президентам вручили белорусские льняные рубашки с национальными вышиванками.

Как уже отмечалось, XXVI выставка «БелАгро» в 2016 году побила все рекорды по своим масштабам. Это более 500 участников из 23 стран мира. Для белорусских производителей это возможность продемонстрировать свой агропромышленный потенциал, ведь агросектор – это одна из самых доходных отраслей белорусской экономики. Здесь, как уже рассказали производители белорусской техники, они заключили только за первый день работы предварительные договоренности на поставки сотен единиц техники в различные регионы России. Так что это такая хорошая площадка и для поиска новых партнеров.

Андрей Стасилевич, генеральный конструктор ОАО «Минский тракторный завод»:

Естественно, заинтересовали новинки. Этот трактор, 450 лошадиных сил. Это самый мощный колесный трактор на пространстве СНГ. Он предназначен для работы с комбинированными агрегатами в различных технологиях, повысит производительность труда, выработку за сутки и так далее.

Николай Ефимчик, председатель концерна «Беллегпром»:

Мы сделали огромное техническое перевооружение. И вот сегодня результаты здесь, на стенде. Это увидели фактически все регионы, в том числе которые тесно с нами сотрудничают, и Ивановская область здесь была, и губернатор только что.

Павел Коньков, губернатор Ивановской области Российской Федерации:

Если мы согласуем свои действия на рынке легкой промышленности, учитывая, что Иваново главенствует в России на хлопчатобумажном рынке, и Беларусь тоже является в этом плане крупным производителем, я думаю, что это будет выгодно обеим сторонам. И будет бизнесменам это выгодно, соответственно, и гражданам. Они получат более полную продуктовую линейку.

Белорусская агропромышленная неделя в самом разгаре. Выставка продолжает свою работу и вызывает она интерес не только у специалистов агропромышленного сектора, но и у обывателей. Посмотреть действительно есть на что. Планируется, что до конца недели ее посетят около 50 тысяч человек. Надеемся, что копилка совместных договоренностей и проектов также пополнится.