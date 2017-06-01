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В Минске 1 июня после перерыва начал работать белорусско-германский совет делового сотрудничества

01 июня 2017 13:38
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Новости Беларуси. Беларуси интересен опыт Германии в совершенствовании экономического законодательства, в вопросах приватизации, а также притоке инвестиций и технологий в тех сферах бизнеса, которые хорошо развиты в этой стране. 1 июня в Минске после перерыва начал работать белорусско-германский совет делового сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске 1 июня после перерыва начал работать белорусско-германский совет делового сотрудничества-1

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:
Нам важно взаимодействие именно в рамках этого Совета, потому что здесь будут встречаться и работать люди от бизнеса. Бизнес говорит на одном языке, бизнес быстрее действует, бизнес, если он будет видеть, что ему это выгодно, будет работать даже в тех странах, между которыми могут существовать какие-то политические трудности. Я думаю, что более тесное взаимодействие бизнеса, более тесное переплетение взаимных интересов, взаимных проектов позволит нам в конечном итоге выйти и на более быстрое решение некоторых политических трудностей, которые сегодня существуют между, образно говоря, Востоком и Западом.

Совет делового сотрудничества – это площадка для бизнес-встреч, а также дискуссии и решения проблемных вопросов, которые затрудняют диалог между странами.

# Экономика # Беларусь-Германия # Владимир Макей

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