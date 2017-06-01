Покупать валюту без паспорта можно в Беларуси с 1 июня

Новости Беларуси. Новые правила покупки иностранной валюты вступают в силу 1 июня. Теперь приобрести ее можно без регистрации паспортных данных. Решение о либерализации валютного режима принято по инициативе Нацбанка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.