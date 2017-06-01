Прямой эфир

Покупать валюту без паспорта можно в Беларуси с 1 июня

01 июня 2017 06:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Новые правила покупки иностранной валюты вступают в силу 1 июня. Теперь приобрести ее можно без регистрации паспортных данных. Решение о либерализации валютного режима принято по инициативе Нацбанка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Покупать валюту без паспорта можно в Беларуси с 1 июня-1

Поводом для новой меры стала стабильная ситуация на внутреннем валютном рынке: спрос и предложения на нем сбалансированы. Кроме того, в Беларуси действует соответствующая международным стандартам система контроля, которая позволяет препятствовать незаконным финансовым операциям.

# Валюта # Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
Новости экономики за 31.05.2017
31 мая 2017 16:48

Новости экономики за 31.05.2017

Решение говорит об уверенности в дальнейшей стабильности на валютном рынке: с 1 июня в Беларуси можно будет купить валюту без паспорта
31 мая 2017 16:37

Решение говорит об уверенности в дальнейшей стабильности на валютном рынке: с 1 июня в Беларуси можно будет купить валюту без паспорта

Венесуэла готова расширить линейку по сборке белорусских тракторов
31 мая 2017 10:40

Венесуэла готова расширить линейку по сборке белорусских тракторов