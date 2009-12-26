В Кыргызстане намерены создать аналог белорусского Парка высоких технологий

Кыргызских специалистов интересует не только законодательная база и система налогообложения, но и экономический эффект от работы Парка.

О создании Парка высоких технологий в Кыргызстане Президенты обеих стран договорились еще в прошлом году. За это время иностранцы скрупулезно изучили белорусское ноу-хау. Впрочем, в Беларуси о строительстве Силиконовой долины задумались четыре года назад. Тогда для страны была актуальна проблема «утечки мозгов».

Строительство Парка высоких технологий проблему решило. Он не только обеспечил престижной работой белорусских программистов, но даже привлек известных зарубежных резидентов. Такой опыт — показательный для кыргызских коллег.

Валерий Цепкало, директор администрации Парка высоких технологий:

Правительству Кыргыстана помогаем с точки зрения формирования правильной законодательной базы по взаимодействию в треугольнике государство-бизнес-технология. Мы рассказываем об экономическом эффекте от развития Парка высоких технологий в Беларуси, и какой эффект существование этого проекта оказывает на другие отрасли

Сегодня в белорусском Парке высоких технологий 78 резидентов. Акцент на инновации и IT-технологии приносит не только интеллектуальный результат. За прошлый год на экспорте идей здесь заработали более 120 млн. долларов. Причем создали проекты, аналогов которым нет во всем мире. Например, электронный путеводитель для туристов и уникальную систему видеонаблюдения. Так, раньше оператор пытался увидеть нарушение на многочисленных мониторах, теперь благодаря разработкам программистов, об этом предупреждает сама камера.

Белорусская силиконовая долина работает не только на экономику, но и на имидж всей страны. Наши специалисты постоянно получают заказы от международных инвесторов. Сегодня белорусский Парк высоких технологий — пример, как можно заработать собственным умом. За помощью в создании аналогичных парков, кроме Кыргыстана, уже обратились специалисты из Казахстана и Украины.