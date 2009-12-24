10 белорусских троллейбусов отправились обкатывать российские дороги

На условиях лизинга сегодня в Курск отправились белорусские троллейбусы.

Это наш своеобразный пиар за границей. Визитная карточка на колесах бороздит уличные просторы 50 регионов ближнего и дальнего зарубежья — от Калининграда до Владивостока. Монголы, литовцы, сербы, молдаване, казахи предпочитают компостировать талоны в электромашинах с белорусского конвейера.

Для Москвы – сине-белый двуколор, для Баку – желтые, а заказчики из Курска, прокатившись несколько остановок по улицам нашей столицы, захотели такие же – нежно зеленого цвета. Любой каприз за ваши деньги. «Белкоммунмаш» прихоти новых покупателей выполнил буквально за месяц.

Виктор Николаевич по-хозяйски, как купец, оценивает новый товар. Курский транспортник признается: таких низкопольных троллейбусов на их дорогах пока не встретишь. А 10 белорусских новинок уже запланировано пустить по новой ветке.

Виктор Титов, технический директор предприятия «КурскЭлектроТранс»:

Без лизинга было бы трудно и накладно, но с помощью лизинговой программы мы пошли на это и договорились, что в течение трех лет погасим кредит.

В Курск с нашего завода эта партия уходит по лизингу. Эта одна из перспективных и новых форм продаж в Беларуси. Благодаря такому экономическому решению наш экспорт набирает обороты, а продукция завоевывает новые рынки.

Вадим Жук, заместитель генерального директора ОАО «Промагролизинг»:

Механизмы лизинга становятся востребованными, потому что они позволяют конечным получателям несколько по-другому планировать свои расходы. Получателям фактически предоставляется рассрочка платежа.

На складе этого предприятия уж точно товар не застаивается. Впрочем, габариты не позволяют, да и заказчики не дают расслабиться. Почти 500 единиц в этом году и еще больше в следующем. Маркетологи предприятия активно осваивают карту мира.

Юрий Клемято, коммерческий директор УП «Белкоммунмаш»:

Мы выиграли очень большой тендер на Киев, у нас подписан контракт с Москвой, Томском, Владикавказом, теперь и Курск — есть перспектива продолжения. И целый ряд российских городов.

Александр Вечер, начальник управления маркетинга и продаж в Республике Беларусь и Российской Федерации УП «Белкоммунмаш»:

Сейчас у нас организовано сборочное производство в Москве, где наш троллейбус сертифицирован, как товар, происходящий в Российской Федерации, и наш партнер участвует в федеральной программе обновление подвижного состава за счет средств федерального бюджета.

Подобное совместное производство позволяет беспрепятственно внедряться на российский рынок. Кроме того, в северной столице — Санкт-Петербурге — тоже появится аналогичное предприятие.

В промышленной конкуренции все методы хороши. Различные схемы финансового расчета на выгодных условиях не только для продавца, но и для покупателя позволяет выстраивать лестницу доверия к потребителю. Например, уже в феврале партия наших электромашин отправится покорять Аргентину, заметим, на условиях опытной эксплуатации. Проще говоря, зарубежные заказчики сперва обкатают троллейбусы, а потом заплатят. Впрочем, лишь бы на товар был спрос, а деньги в обороте.