Белорусский проект в Красной Поляне в Сочи должен стать туристической Меккой

О готовности спортивной инфраструктуры, которая создается белорусами в Олимпийском Сочи, Александру Лукашенко сегодня доложил Управляющий делами Президента Николай Корбут.

Экспорт услуг и товаров стал темой этой встречи. Президент потребовал переориентировать предприятия, входящие в Управление делами, на рынки ближайших стран, с тем, чтобы они приносили реальную прибыль.

Николай Корбут, Управляющий делами Президента Республики Беларусь:

Было доложено о предварительных результатах работы экономики предприятий Управления делами президента Республики Беларусь по итогам 2009 года. Безусловно, первый по важности аспект, как и для всей страны, – ориентированность на экспорт продукции. Поставлена задача выстроить работу предприятий так, чтобы производить только то, что сегодня эффективно продается или носит характер социального продукта или услуги.