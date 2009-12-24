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Белорусский проект в Красной Поляне в Сочи должен стать туристической Меккой

24 декабря 2009 18:48
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О готовности спортивной инфраструктуры, которая создается белорусами в Олимпийском Сочи, Александру Лукашенко сегодня доложил Управляющий делами Президента Николай Корбут.

Экспорт услуг и товаров стал темой этой встречи. Президент потребовал переориентировать предприятия, входящие в Управление делами, на рынки ближайших стран, с тем, чтобы они приносили реальную прибыль.

Николай Корбут, Управляющий делами Президента Республики Беларусь:
Было доложено о предварительных результатах работы экономики предприятий Управления делами президента Республики Беларусь по итогам 2009 года. Безусловно, первый по важности аспект, как и для всей страны, – ориентированность на экспорт продукции. Поставлена задача выстроить работу предприятий так, чтобы производить только то, что сегодня эффективно продается или носит характер социального продукта или услуги.

# Экономика

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