Грандиозная пробка на границе со стороны Литвы

В последние дни до Нового года бизнесменам выгодно переправить в Беларусь как можно больше авто.

Грузовик, везущий автомобили, проходит таможенный и пограничный контроль примерно за полтора часа. Но добраться до самого пункта пропуска сегодня оказалось сложнее, чем обычно. Автовозы из хвоста литовской очереди попадут в Беларусь в лучшем случае завтра утром.

Предпринимателей проверили на расторопность. В последние дни до Нового года бизнесменам выгодно переправить в Беларусь как можно больше авто. Разработали даже оперативную схему: едва миновав границу, бросают железного коня в ближайшем городе, — и обратно за новым. В итоге получился незапланированный автомобильный флешмоб и грандиозная очередь со стороны Литвы на пункте пропуска «Каменный лог». Хотя в соседних двух пунктах пропуска работа идет в штатном режиме.

Это направление оказалось популярным даже для тех, кто следует из Латвии в Россию. В результате «Каменный лог» был перегружен минимум в полтора раза.

Сергей Борисюк, заместитель председателя Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:

На российско- латвийской границе сейчас таможенными органами РФ предприняты усиленные меры контроля, в связи с чем грузопоток переориентирован на белорусско-литовский участок границы.)

То, что ставки в Таможенном союзе скоро пойдут вверх, заметно и на европейских рынках. Белорусы до первого января решили скупить все, что едет.

Валентин Ладоренко, индивидуальный предприниматель:

Очень большой ажиотаж. Тяжело выбрать автомобиль. И мало их осталось «проходного» года выпуска для Беларуси.

Прямо с торгов – в очередь. Купить авто сегодня у наших бизнесменов получалось быстрее, чем привезти.

Погоня коммерсантов за капиталом не стала проблемой для обычных гостей республики. Для них пограничники организовали специальный коридор.

Олег Волынец, начальник службы пограничного контроля:

Людей, которые приезжают к нам в гости поздравить своих родных и близких – тех мы проверяем и пропускаем без очереди. Это у нас согласовано с литовской стороной.

Есть в очереди и физические лица. Таких перегонщиков тоже больше чем обычно. Хотя для них пошлины останутся на прежнем уровне как минимум до июля. Так что народное «как все», только усугубляет ситуацию.