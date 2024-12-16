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Совет ЕС утвердил ограничения против физлиц и компаний из Беларуси

16 декабря 2024 16:48
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Брюссель продолжает эскалацию на санкционном фронте. Несмотря на то, что западные страны все глубже погружаются в экономический кризис, еврочиновники не намерены сворачивать политическую борьбу. Совет Евросоюза утвердил ограничения против 26 физических лиц и двух компаний из Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Совет ЕС утвердил ограничения против физлиц и компаний из Беларуси-2

В список включены судьи, руководство некоторых исправительных учреждений, а также ряд логистических компаний и бизнесменов, включая генерального директора «Беларуськалия» Андрея Рыбакова. Эффект санкционного бумеранга, видимо, так ничему и не научил европейцев. Вот и сейчас новые санкции в очередной раз создадут проблемы не столько белорусам, сколько самим жителям ЕС. 

Совет ЕС утвердил ограничения против физлиц и компаний из Беларуси-4

Ярким примером подобной практики стал Вильнюс. Из-за массовых ограничений железная дорога Литвы теряет около 70 миллионов евро ежегодно, а Клайпедский порт лишился трети своего грузооборота. 

# Санкции

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